İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul'a araç giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:49

İstanbul'da seyahat yasağı uzun süredir devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının en çok görüldüğü il olan İstanbul'da araç giriş çıkışları yasaklanmıştı. 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber alınan kararlar doğrultusunda 9 ilimizde daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 9 ilde daha seyahat yasağı kaldırıldı. Seyahat izni olmadan araç giriş çıkışının yasak olduğu İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusu merak konusu oldu. İşte İstanbul'da araç giriş çıkışı ve seyahat yasağı ile ilgili merak edilenler.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da seyahat yasağı kaldırıldı. İstanbul başta olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 16 ilde daha seyahat yasağı devam ediyor. Peki İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Ramazan Bayramında İstanbul'a araç giriş çıkış yasağı kalkacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL'DA SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İstanbul'da seyahat yasağının ne zaman kalkacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmamasıyla beraber normalleşme planı çerçevesinde Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a giriş çıkış yasağının kaldırılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı yeni genelgede ise 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Peki seyahat yasağı kalkan ve olan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs nedeniyle Nisan ayından bu yana seyahat yasağı uygulanan şehirlere giriş yasağı, normalleşme adımları ile gevşetilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta 7 ilde kaldırılan şehirler arası araç giriş çıkış yasağı bu hafta da 9 il ile devam etti. İşte seyahat yasağı ile ilgili alınan kararlar…

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü (Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği tüm illerde seyahat yasağının da devam edeceği öngörülüyor.