İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0486
  • EURO
    51,3306
  • ALTIN
    7365.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da seyir halinde İETT otobüsleri çarpıştı: Trafik yoğunluğu yaşandı
Güncel

İstanbul'da seyir halinde İETT otobüsleri çarpıştı: Trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir İETT otobüsü, aynı yolda seyir halinde ilerlediği diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, caddede uzun süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

IHA10 Mart 2026 Salı 15:05 - Güncelleme:
İstanbul'da seyir halinde İETT otobüsleri çarpıştı: Trafik yoğunluğu yaşandı
ABONE OL

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 FR 070 plakalı T.T. idaresindeki İETT otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 HO 2822 plakalı M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.