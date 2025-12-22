İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8381
  • EURO
    50,2216
  • ALTIN
    6060.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da seyir halindeki araç alev alev yandı: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu
Güncel

İstanbul'da seyir halindeki araç alev alev yandı: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
İstanbul'da seyir halindeki araç alev alev yandı: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu
ABONE OL

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobili yoldan kaldırma çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu.

Araçlar, D-100 kara yolu Ankara istikametinde güçlükle ilerledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.