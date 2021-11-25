İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,9568
  • EURO
    13,4489
  • ALTIN
    688.025
  • BIST100
    1824.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: 8 gözaltı
Güncel

İstanbul'da siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da uluslararası firmaların e-mail adreslerini ele geçirerek, banka hesaplarını firmaların hesap numarası gibi gösterip, dolandırıcılık yapan şebekeye baskın düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:45
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası ticaret firmalarının e-mail hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kendi banka bilgilerini, mağdurlara firmaların banka bilgileriymiş gibi paylaştıklarını belirledi.

Mağdurların bu yolla 181 bin 988 avro, 31 bin 820 sterlin, 606 bin dolar dolandırıldıkları tespit edildi. Polis, şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Baskında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, baskın anı kameralara yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.