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Güncel

İstanbul'da siber dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul'da, bilişim yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan aranan 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 11:47 - Güncelleme:
İstanbul'da siber dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sürekli adres değiştiren ve izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Yakalananların çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 buçuk yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi, daha sonra cezaevine gönderildi.

  • siber suç
  • dolandırıılık
  • polis

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