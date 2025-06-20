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İstanbul'da sıcak temas: Kafkasya'da ortak zemin arayışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Resmi törenle karşılanan Paşinyan ile yapılan görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yanı sıra Güney Kafkasya'daki barış çabaları ve bölgesel gelişmeler gündeme geldi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 19:03 - Güncelleme:
İstanbul'da sıcak temas: Kafkasya'da ortak zemin arayışı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

İletişim Başkanlığı resmi X hesabından kritik zirveye ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı İstanbul'da kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

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