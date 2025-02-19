İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı ağır seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başladıktan sonra merkez ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.

Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti.

Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.

- VATANDAŞLARA UYARILAR

Sürecin en sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için vatandaşların bazı hususlara azami hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması." önerilerinde bulunuldu.

Açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlandığı kaydedilerek, söz konusu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi.

ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

İstanbul Arnavutköy'de yollar beyaza büründü bir İETT otobüsü yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Arnavutköy' de yollar beyaza büründü. İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 19-21 ŞUBAT'TA BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

THY, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 ve 21 Şubat tarihleri arasında yapacağı bazı seferleri iptal etti