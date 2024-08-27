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İstanbul'da şiddetli sağanak

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor.

İHA27 Ağustos 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
İstanbul'da şiddetli sağanak
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

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