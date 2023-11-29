İstanbul'da şiddetli sağanak! Yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı uyarının ardından kentte beklenen yağış, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar çatı altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Bağcılar'da bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Beyoğlu Hasköy'de de birçok sokakta su baskınları meydana geldi.

Silivri'de ise Değirmenköy, Akören, Kadıköy ve Gümüşyaka Mahallesi'nde bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Sultanebeyli, Sancaktepe, Kartal'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikti.

- SAĞANAK TRAFİK AKIŞINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde de su birikintileri meydana geldi.

Araçların ilerlemekte zorluk çektiği ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu 12.23 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI: İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'A DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var. Öğleden sonra rüzgarın hızı Batı Karadeniz'e kayacak. Şu saatlerde Ege'de de rüzgar etkili. Barı Karadeniz'de lodos etkili gözüküyor. Yarın sabaha kadar etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışlar bu gece etkisini kaybedecek. İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim. Bu 2-3 gün içerisinde kömür atmayalım sobaya. Atıyorsak da üstten yakalım. Karbon monoksit zehirlenmesi en kuvvetli zehirlenmedir.

Önümüzdeki salı gününe kadar sıcaklıklar bu şekilde devam edecek. Cuma gününe kadar 19 dereceye kadar çıkacak. Bu mevsimde bu sıcağın olması hayra alamet değildir. Gök gürültülü yağışa neden oluyor. Lodos havasında kar olmaz. Karı unutalım.