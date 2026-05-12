İstanbul'da 'Sıfır Atık Forumu'na Giden Yolda Başkonsoloslukların Buluşması' programı gerçekleştirildi

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu 2026", "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Forum, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir politika alanı olmaktan çıkararak doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi modeli olarak ele almayı hedefliyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması doğrultusunda Forum, Antalya sürecine giden yolda uluslararası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı iş birliğinde, İstanbul'da "Sıfır Atık Forumu'na Giden Yolda Başkonsoloslukların Buluşması" programı gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, program kapsamında başkonsoloslarla bir araya geldi.

Toplantıda, Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecinde döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, su verimliliği, sürdürülebilir yaşam modelleri ve gönüllü iklim girişimleri gibi kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alındı. Diplomatik temsilcilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi ve sahaya yansıyan somut çevre politikalarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN HİMAYELERİNDE KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ ETKİ OLUŞTURUYORUZ"

Programda konuşan Ağırbaş, toplantının yalnızca bir etkinlik planlaması olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir etkinlik takvimini görüşmek için değil, Antalya'da düzenlenecek COP31'e giden yolda en önemli kilometre taşlarından birini birlikte şekillendirmek için bir araya geliyoruz" dedi.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ifade eden Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik eden küresel bir platform haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN SESLERİ DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Diplomatik temsilciliklerle kurulacak iş birliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Ağırbaş, farklı toplumsal kesimlerin görüşlerinin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerle başkonsoloslarımız aracılığıyla görüşmek istiyoruz. Çünkü farklı kesimlerden, toplumun farklı alanlarından gelen sesleri dinlemek istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlara ilişkin bilgi veren Ağırbaş, "İstanbul'da 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla konuğu ağırlayacağız. Bu konuklar Sıfır Atık Forumu'na katılacaklar. Çevrenin geleceğini, Sıfır Atık'ın geleceğini ve iklim sorunlarının geleceğini birlikte değerlendireceğiz" dedi. Farklı paydaşlarla ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Ağırbaş,

"Farklı kesimlerden insanlarla ve farklı gruplarla birlikte çalışırsak ana misyonumuzla ilgili başarılı sonuçlar elde edebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Tüm diplomatik temsilcilikleri ve paydaşları Sıfır Atık Forumu'na davet eden Ağırbaş, forum kapsamında katkı sunmak isteyen tüm katılımcılarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

"İKLİM KRİZİNDEN EN FAZLA ETKİLENEN TOPLULUKLARIN SESİNİ DOĞRUDAN DİNLİYORUZ"

Konuşmasında COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak yürüttüğü uluslararası temaslara da değinen Ağırbaş, kısa süre önce Nairobi'de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını anlattı. "Sadece birkaç hafta önce Nairobi'deydik. Kibera'daki gecekondu mahallesinde bir danışma toplantısı düzenledik. Orada 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Yeterli yiyecekleri, yeterli suları ve diğer temel imkânları yok" diyen Ağırbaş, iklim krizinden en fazla etkilenen toplulukların sesini doğrudan dinlemeye önem verdiklerini söyledi.

"NAİROBİ'DEKİ GECEKONDU MAHALLESİNİN SAKİNLERİNİ SIFIR ATIK FORUMU'NA DAVET EDECEĞİZ"

Ağırbaş, "Onların durumlarını ve seslerini dinlemek amacıyla gecekondu mahallesinde bir danışma toplantısı düzenledik. Ayrıca Nairobi'deki gecekondu mahallesinden on kişiyi Sıfır Atık Forumu'na davet edeceğiz" ifadelerini kullanarak, forumun yalnızca politika üretim alanı değil, aynı zamanda sahadaki gerçek hikâyelerin ve deneyimlerin küresel platforma taşınacağı bir buluşma zemini olacağını kaydetti.

Yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen iş birliklerine de değinen Ağırbaş, C40 Cities ve yerel yönetimlerle yakın temas içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Yerel yönetimlerle yakın çalışırsak sahadan güçlü ve somut sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Ortaklarımızla birlikte sahada gerçek bir etki görmek istiyoruz" dedi.

"GIDA İSRAFI, TEMEL GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN OLACAK"

Sıfır Atık Forumu kapsamında Antalya'daki COP31 sürecine giden yol haritasının da ele alınacağını ifade eden Ağırbaş, küresel ölçekte öncelikli çalışma alanlarından birinin gıda israfı olduğunu vurguladı:

"Günümüzde dünyamızın en büyük sorunlarından biri gıda israfıdır. Gıda israfını nasıl azaltabileceğimizi tartışmamız gerekiyor. Ayrıca her yıl 8 milyondan fazla insan gıda sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu alandaki çözüm önerileri forumun temel gündem başlıkları arasında yer alacak."

Ağırbaş, çok paydaşlı iş birliklerini uygulamaya dönük ortaklıklara dönüştürme iradesine dikkat çekerek, "Çok paydaşlı diyaloğu uygulamaya dönük ortaklıklara dönüştürme kararlılığımızı paylaşırken, bu kıymetli buluşmaya ev sahipliği yapan Beyoğlu Kaymakamımız Sayın Abdullah Atakan Atasoy'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

SIFIR ATIK FORUMU, 5 BİNDEN FAZLA KATILIMCIYI AĞIRLAYACAK

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Forumu kapsamında; bakanlar, belediye başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş dünyası, akademi, finans kuruluşları ve sivil toplum aktörleri aynı çatı altında bir araya gelecek. 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcının beklendiği organizasyonda, dünyadan 100'ün üzerinde bakan ile 200'den fazla belediye başkanının İstanbul'da buluşması öngörülüyor. Program çerçevesinde sanayi ve teknoloji, tarım ve orman ile enerji ve doğal kaynaklar alanlarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları da gerçekleştirilecek.

ETKİ OLUŞTURACAK UYGULANABİLİR POLİTİKA VE İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Forumun temel yaklaşımı; sıfır atığı önleme, sistem dönüşümü ve uygulama kapasitesi ekseninde değerlendirerek şehirler, ülkeler ve kurumlar arasında somut çözümler geliştirmek olacak. Bu kapsamda özellikle gıda atıkları ve metan azaltımı başlığı öne çıkarken; organik atık yönetimi, şehir ölçekli uygulamalar ve ölçeklenebilir çözüm modelleri üzerine özel oturumlar düzenlenecek. Böylece iklim kriziyle mücadelede doğrudan etki oluşturacak uygulanabilir politika ve iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

COP31 ÖNCESİNDE İKLİM ÇÖZÜMLERİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Sıfır Atık Forumu 2026, yalnızca fikir alışverişine dayalı bir toplantı olmanın ötesinde; uygulamaya dönük ortaklıkların ve eylem mekanizmalarının şekillendirileceği bir yapı olarak kurgulanıyor. Forum sonunda "Antalya'ya Giden Yol Bildirgesi", şehir eylem taahhütleri, gıda atıkları ve metan eylem kılavuzu ile proje ve ortaklık hatları gibi somut çıktılar paydaşların kullanımına sunulacak. Böylece COP31 öncesi süreçte ölçülebilir, uygulanabilir ve ölçeklenebilir iklim çözümlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

SIFIR ATIK FESTİVALİ İLE BİRLİKTE GENİŞ KATILIMLI TOPLUMSAL FARKINDALIK ZEMİNİ

Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Forum aracılığıyla ulusal öncelikler ile küresel iklim politikaları arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor. İstanbul'un, sıfır atık yaklaşımının uygulamaya dönüştüğü küresel bir merkez hâline gelmesi hedeflenirken; Forum'un eş zamanlı düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ile birlikte geniş katılımlı bir toplumsal farkındalık zemini oluşturması planlanıyor.