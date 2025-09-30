İstanbul'da Sıfır Atık İstişare toplantısı yapıldı

Üsküdar Kandilli'deki vakıf binasında yapılan toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir çevre girişimi olmaktan çıkıp bir model haline geldiğini dile getirdi.

Bağcı, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun gündeminde olan atığın önlenmesi, kaynağın azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş hedeflerinin bu hareketle birlikte Türkiye'nin ortaya koyduğu liderlik sayesinde daha görünür hale geldiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarım, su ve orman kaynaklarını daha dikkatli ve verimli kullanmak için geçen yıl üretim planlama sürecine başladıklarını kaydeden Bağcı, "Üretim planlaması sürecinde amacımız üretim kaynaklarımızı daha etkili kullanmak ve daha kaliteli ürünlerle aslında gıda arz güvencemizi sağlamaktır. Tabii ki bunun en önemli araçlarından birisi de çevre dostu yaklaşımla üretim sürecini iyileştirmektir. Böylece su, toprak, orman kaynaklarımızı onarıcı üretim süreciyle gelecek nesillere daha sağlıklı aktarabiliriz. Sizlerin de bildiği üzere bu kaynakların korunması sadece üretim süreciyle mümkün değildir. "ifadelerini kullandı.

Bağcı, atık yönetiminin gıda ve tarım boyutuna doğrudan temas eden bir kurum olarak sıfır atık vizyonunu destekleyen gıda kaybı israfını önlemeye yönelik "Gıdanı Koru" kampanyası başlattıklarına değinerek, "İsraf edilen gıdalar atığa dönüşmekte ve dünya genelindeki toplam sera gazı emisyonunun ise yüzde 8-10'unu oluşturmaktadır. Kayıp gıdalar aynı zamanda, toprak, gübre ve su girdilerinin aşırı tüketilmesine, insan emeğinin de heba edilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple gıda kaybı israfının önlenmesi için perakende zincirlerinden tüketici alışkanlıklarına uzanan bir dizi farkındalık çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

"ÜLKE EKONOMİMİZE 256 MİLYAR LİRA KAZANDIRDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonunun gelecek nesillere aktarılması noktasında küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü belirtti.

Vizyonlarının atık oluşumunu önlemek, yeniden kullanım ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak, doğal kaynak ve enerji verimliğini en üst düzeye çıkarmak olduğuna dikkati çeken Demiralp, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Sıfır Atık Hareketi kapsamında 2017 yılından bu yana 205 bin bina sıfır atık yönetim sistemine geçti. 25 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verdik. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2024 yılı itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık ve yine o tarihten bu yana 32,5 milyon ton kağıdı 9,1 milyon ton plastiği, 3,1 milyon ton camı, 6,4 milyon ton metali ve 23,4 milyon ton organik atığı geri dönüştürdük. Ülke ekonomimize 256 milyar lira kazandırdık. İstanbul özeline baktığımızda ise 24 belediyemiz sıfır atık sistemine geçti. Yine 18 binden fazla binada Sıfır Atık Sistemi kullanılıyor. Bununla beraber de 5,5 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verdik."

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı konuşmada dünyada temiz suya ulaşamayan, istediği şartlarda yaşayamayan milyonlarca insan olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Hareketi ile bunların bir kısmının ortadan kalkabileceğini belirten Gül, sıfır atık konusunda artık çocukların yetişkinlerden daha bilinçli olduğunu dile getirdi.

Denizlerin kirlenmesi, ormanların yok olması, yeşilin azalması, çarpık kentleşme gibi sorunlarla ilgili yapılacak birçok çalışma olduğunu kaydeden Gül, "Çocuklarımızın da okullarda bunu öğrenmesi, atıkların ayrıştırılması ve sistematik olarak belediyelerimiz başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu meseleyi ele alması bize güç, kuvvet veriyor." dedi.

"2022 YILINDA BAŞLADIĞIMIZ GLOBAL SÜREÇ BUGÜN DÜNYANIN 193 ÜLKESİNDE ARTIK KARŞILIK BULDU"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da 8'inci yılını dolduran Sıfır Atık Projesi'nin Emine Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir marka olarak global bir proje haline geldiğini söyledi.



BM'nin 2022 yılında 105 ülkenin eş sunuculuğuyla almış olduğu genel kurul kararıyla 30 Mart'ı Sıfır Atık Günü olarak ilan ettiğini kaydeden Ağırbaş, "Yine aynı kararda BM çatısı altında bir danışma kurulu kurulmasına karar verdi. BM Genel Sekreteri'nin önerisi üzerinde kurucumuz, onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığına atandı. 2022 yılında başladığımız global süreç bugün dünyanın 193 ülkesinde artık karşılık buldu." diye konuştu.

Ağırbaş, katılımcılarla sıfır atığı 360 derece tartışmak istediklerini, toplantıda şehirleri, denizi, İstanbul'un geleceğini tartışacaklarını belirtti.

İstanbul'u dünya genelinde sıfır atığın küresel merkezi yapmak gayesinde olduklarını vurgulayan Ağırbaş, "İstanbul'un sıfır atık ve çevre çalışmalarının küresel merkezi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonu ve liderliğinde BM İnsan Yerleşimleri Programı İstanbul'da bölgesel ofisini açacak. Bu bölgesel ofisler sıfır atık bağlamındaki çalışmaları yürütecek. Yine vakfımızın yaptığı uluslararası çalışmalarla işbirlikleri kapsamında 10'dan fazla uluslararası kurum İstanbul'da ofis açmayı kabul etti ve biz İstanbul'da küresel sıfır atık vizyonunu hayata geçirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

