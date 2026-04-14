İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: Adreslerden cephanelik çıktı

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yapan bir şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyon, çarpıcı sonuçlarla sona erdi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sultangazi'deki bir araç ve iki adrese düzenlediği baskında 91 ruhsatsız tabanca ile 205 şarjör ele geçirildi. Aralarında bir kadın şüphelinin de yer aldığı 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda yasadışı kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık tarafından alınan izinle ilk olarak Zeytinburnu'da silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi takibe alındı. Takibe alınan şüphelinin Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi'nde irtibatlı olduğu 1 araca ve 2 adrese 11 Nisan Cumartesi günü baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda A.Ö. (46), M.T. (45) isimli şahıslar ile Ö.T. (39) isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve adreslerde yapılan aramalarda ise 91 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 205 şarjör ele geçirildi.

Yasadışı silah ticareti suçu kapsamında yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar, haklarında '6136 SKM' suçundan yürütülen soruşturma doğrultusunda Pazar günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.