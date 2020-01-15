İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8884
  • EURO
    6,5576
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
Güncel

İstanbul'da silah ve bıçakla yaralama

Küçükçekmece ilçesinde çıkan kavgada, babasının bıçakla yaralandığını gören kişinin açtığı ateş sonucu, şüphelilerden biri ayağından vuruldu.

AA15.01.2020  08:02 - Güncelleme: 15.01.2020  08:02

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Boyabat Sokağı'ndaki 3 katlı binanın önüne iki kişi geldi.

Binanın üçüncü katında oturan Hüsamettin T, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişileri balkondan evin önünde durmamaları konusunda uyardı.

Tartışma üzerine sopayla binanın önüne inen Hüsamettin T, iki kişiyle kavga etti. Daha sonra bu kişiler evin önünden ayrıldı.

Bir süre sonra binanın önüne arabalarla yaklaşık 20 kişilik bir grup geldi.

Kapıyı tekmeleyen ve küfür eden şüphelilerden biri Hüsamettin T'yi başından bıçakla yaraladı.

Bu sırada aşağı inen ve polis olduğu belirtilen Hüsamettin T'nin oğlu Gökhan T, babasının yaralandığını görünce şüphelilere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir kişi ayağından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Hüsamettin T. ile silahla yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korsan yayına hapis ve para cezası
Korsan yayına hapis ve para cezası

Korsan yayına hapis ve para cezası

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı
Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

Tottenham Vedat Muriqi için harekete geçecek
Tottenham Vedat Muriqi için harekete geçecek

Tottenham Vedat Muriqi için harekete geçecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.