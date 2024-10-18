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İstanbul'da silahla köpeği korkutan şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de kaldırım üzerinde duran köpekten korktuğu için yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA18 Ekim 2024 Cuma 20:07 - Güncelleme:
İstanbul'da silahla köpeği korkutan şüpheli tutuklandı
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Perşembe günü gece saatlerinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kaldırımda duran köpekten korkan M.Ş., yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalıştı.

Olay anı görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler M.Ş.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli M.Ş.'nin 'Uyuşturucu kullanma', 'Uyuşturucu bulundurmak' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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