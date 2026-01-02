İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0487
  • EURO
    50,4782
  • ALTIN
    5976.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da silahlı dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

İstanbul'da silahlı dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 22:26 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş etti. Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti.

Saldırganlar silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.