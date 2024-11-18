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  • İstanbul'da silahlı kavga! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncel

İstanbul'da silahlı kavga! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı kavga! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ile S.K. birbirlerine silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastane de yapılan müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

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