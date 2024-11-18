İstanbul'da silahlı kavga! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ile S.K. birbirlerine silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastane de yapılan müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.