İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1974
  • EURO
    50,3796
  • ALTIN
    6386.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında olan şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında olan şüpheli yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırı hazırlığındaki bir şüpheli yakalandı. Üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve 1 adet çelik yelek ele geçirilen zanlı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında olan şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta şüpheli bir şahsın olduğu yönünde ihbar alınması üzerine ekipler derhal olay yerine intikal etti.

Otopark içerisinde yapılan kontrollerde E.A. (36) isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili yapılan sorgulamada, silahlı bir eylem gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan E.A., 14 Ocak 2026 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

  • silahlı saldırı
  • şüpheli yakalanması
  • zincirleme suç

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.