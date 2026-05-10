  • İstanbul'da silahlı saldırı operasyonu! 13 gözaltı
İstanbul'un 3 ilçesinde çeşitli tarihlerde 6 işletme ile 2 kişiye yönelik düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 13:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "mala zarar verme" ile "yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan, Ataşehir ve Üsküdar'da gerçekleştirilen 8 eyleme ilişkin zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan'daki 6 silahlı eylemle ilgili ikisi 18 yaşından küçük 4 şüpheli yakalandı, adreslerde 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Zanlıların eylemleri suç örgütü adına gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki büfeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürütüldü.

Saldırıda kullanılan otomobilin sürücüsünün Abdülkadir S. olduğu belirlendi.

Aynı aracın, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir'de farklı tarihlerde 6 işletme ile 2 kişiye yönelik silahlı saldırılarda da kullanıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İkisi 18 yaşından küçük 12 şüpheli ile devam eden çalışmalarda yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

