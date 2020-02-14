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İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon

İSTANBUL'da silahlı suç örgütüne yönelik il genelinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma07:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 07:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06:00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

LÜKS SİTEYE BASKIN

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan lüks siteydi. Saat 06:00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler lüks siteye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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