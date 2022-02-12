İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Güncel

İstanbul'da sır olay! 3 arkadaş ölü bulundu

Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

DHA12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46
ABONE OL

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.