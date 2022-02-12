İstanbul'da sır olay! 3 arkadaş ölü bulundu

DHA 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.