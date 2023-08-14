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Güncel

İstanbul'da sıradan bir gün: Yine arıza yine İBB

İstanbullunun trafik ve toplu taşıma çilesi bitmiyor. İstanbul'da artık bir rutin haline gelen arızalara bir yenisi daha eklendi. Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda meydana gelen ve yaklaşık 2 saat süren arıza nedeniyle seferler yapılamadı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
İstanbul'da sıradan bir gün: Yine arıza yine İBB
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Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ULAŞIMDA AKSAMALAR NORMALLEŞTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasının ardından ulaşımda yaşanan sorunlar İstanbullular için bir rutin haline geldi.

Neredeyse her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri ve metrobüsler, İstanbulluyu canından bezdirdi.

Toplu taşımadaki arıza sayısındaki artışın sebebi olarak, bakım ihalelerinin doğru yapılmaması ve bakım hizmetinin doğru verilmemesi olarak gösteriliyor.

BOZUK ASANSÖRLER VE YÜRÜYEN MERDİVENLER DE VATANDAŞI BEZDİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler de İstanbulluları isyan ettiriyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler vatandaşlar, çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerden dolayı mağdur oluyor.

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