İstanbul'da sıradan bir gün: Yine arıza yine İBB

Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

#MetroDuyuru #M1A

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) August 14, 2023

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ULAŞIMDA AKSAMALAR NORMALLEŞTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasının ardından ulaşımda yaşanan sorunlar İstanbullular için bir rutin haline geldi.

Neredeyse her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri ve metrobüsler, İstanbulluyu canından bezdirdi.

Toplu taşımadaki arıza sayısındaki artışın sebebi olarak, bakım ihalelerinin doğru yapılmaması ve bakım hizmetinin doğru verilmemesi olarak gösteriliyor.

BOZUK ASANSÖRLER VE YÜRÜYEN MERDİVENLER DE VATANDAŞI BEZDİRDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler de İstanbulluları isyan ettiriyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler vatandaşlar, çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerden dolayı mağdur oluyor.