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İstanbul'da sis etkili oldu

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
İstanbul'da sis etkili oldu
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İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ile Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

  • Beylikdüzü sis
  • Büyükçekmece sis
  • hava koşulları

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