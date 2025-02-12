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İstanbul'da sis: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 06:56 - Güncelleme:
İstanbul'da sis: Gemi trafiği askıya alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

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