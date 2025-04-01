İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9548
  • EURO
    41,1536
  • ALTIN
    3821.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da sis kartpostallık görüntü oluşturdu
Güncel

İstanbul'da sis kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

AA1 Nisan 2025 Salı 11:23 - Güncelleme:
İstanbul'da sis kartpostallık görüntü oluşturdu
ABONE OL

Megakentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki Boğaz bölgesinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısmen etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise büyük bir kısmını kapladı.

Yine Çamlıca Tepesi ve çevresindeki binaların bir kısmı da sisin altında kaldı. Sisin kapladığı Büyük Çamlıca Camii'nin ise sadece minareleri ve kubbesinin bazı bölümleri açıkta kaldı.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.