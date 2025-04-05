İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da sis: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara engel
Güncel

İstanbul'da sis: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara engel

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
İstanbul'da sis: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara engel
ABONE OL

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şirketin seferlerine ilişkin güncel bilgiler "https://ajet.com/flight-status-list" internet adresinden alınabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.