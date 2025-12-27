Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, kamuoyunda "şok evi" olarak adlandırılan ikametlere yönelik Bağcılar'da dün 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

JİHA'lar tespit etti Açıklamada, adreslerde yapılan aramalar sonucu farklı uyruklu 78 yabancı şahsın kurtarılarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

Yabancı uyruklu şahısların barınmalarına imkan sağladığı tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların Başsavcılık koordinesinde devam ettiği kaydedildi.