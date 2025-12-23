İSTANBUL 13°C / 7°C
  İstanbul'da sokak çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltında
Güncel

İstanbul'da sokak çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltında

İstanbul'da 'haraç' istenen işyerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

23 Aralık 2025 Salı 10:39
İstanbul'da sokak çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltında
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü ve Avcılar'da iş yerlerine, Sarıyer'de ise iki araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, 450 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

