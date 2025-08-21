İSTANBUL 31°C / 18°C
  İstanbul'da sokak ortasında gasp... Hastaneye giderken çantası çalındı
Güncel

İstanbul'da sokak ortasında gasp... Hastaneye giderken çantası çalındı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının çantasını çalan şüpheli tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
İstanbul'da sokak ortasında gasp... Hastaneye giderken çantası çalındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta Bülbül Mahallesi'nde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadının çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Kol çantası ise mağdur kadına teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadının, omuzuna yandan astığı kol çantasını, karşı yönünden gelen şüphelinin zorla alması, kadının da arkasından bağırarak yürümesi yer aldı.

