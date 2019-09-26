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İstanbul deprem mi oldu? İstanbul'da son dakika deprem!

İstanbul'da son dakika deprem araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. İstanbul deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Saat 13:59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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İstanbul'da son dakika deprem haberleri merak ediliyor. İstanbul deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Saat 13:59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi konu ile ilgili açıklama yaptı. Saat 13:59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Kandilli Rasathanesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Silivri açıklarında, saat 13:59'da İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
AFAD açıklamasında Marmara Denizi'nde saat 13:59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
 
Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde
2 artçı deprem daha meydana geldi.
 
 
SON DEPREMLER
AFAD, dün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
 
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.
 
İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve  10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
 
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.
 
 
Detaylar geliyor.. 

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