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Güncel

İstanbul'da sosyal medya fenomenine silahlı saldırı: Saldırganlar her yerde aranıyor

Sosyal medyada 'İlahici Ali' adıyla tanınan Ali Özdemir takipçileriyle buluşmak için geldiği Esenler'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanırken, saldırganların olay yerinden kaçtığı açıklandı.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
İstanbul'da sosyal medya fenomenine silahlı saldırı: Saldırganlar her yerde aranıyor
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Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada İlahici Ali adıyla bilinen Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için Konya'dan İstanbul'a geldi. Özdemir, geceyi geçirmek için Esenler'de bir eve gitmek istediği sırada tanımadığını söylediği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silah sesleri üzerine cama çıkan mahalle sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"4 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Özdemir'e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, "Gece 03.00 sıralarında 4 el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördükö dedi.

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