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Güncel

İstanbul'da soykırımcı İsrail'e destek veren ABD protesto edildi

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen 'Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
İstanbul'da soykırımcı İsrail'e destek veren ABD protesto edildi
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Sarıyer'deki başkonsolosluk önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in işgal ve istila girişimine karşı Gazze halkının verdiği mücadelenin din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu olduğunu söyledi.

Filistin ve özelde Gazze'nin, Osmanlı mirası ve cihadın son kalesi olduğunu vurgulayan Palabıyık, şöyle konuştu:

"Gazze, günümüzün okçular tepesidir. Gazze düşmemelidir. Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tam anlamıyla Gazze'nin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son grup toplantısında, 'Bedeli ne olursa olsun İsrail'in karşısında duracağız.' sözü, özellikle akademik dünyaya ve halkımıza güç vermiş ve Cumhurbaşkanı'mız küresel vicdanın sesi olmuştur. ABD'nin parlamentosunda katil Netanyahu'yu ayakta alkışlaması asla kabul gören bir tavır değildir. Bugün burada olmamızın sebebi, bu ayıbı ve utanmazlığı küresel vicdana duyurmak ve katili alkışlayanları kabul etmediğimizi vurgulamaktır."

Gruptakiler, açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

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