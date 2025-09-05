İstanbul'da suç çetelerine göz açtırılmadı: 8 ayda 1237 şüpheli yakalandı

"Vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehdit eden ve merdiven altı üretimle ölüme davetiye çıkaran 308 bin litre sahte ve kaçak alkole el konuldu. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 1,5 milyar liradan fazla vergi kaybı önlendi. Suç ve terör örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi." dedi.

Vali Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın ilk 8 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Gül, gelecek hafta başlayacak yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitim camiasına, ailelere ve İstanbul'a hayırlar getirmesini diledi.

Bu yılın ilk 8 ayına bakıldığında geçen senenin aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli suçlarda azalmanın devam ettiğini, aydınlatma oranının da yükseldiğini gördüklerini belirten Gül, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da olay sayılarının azalmaya, aydınlatma oranlarının artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Özellikle "kapkaç", "otodan hırsızlık", "yankesicilik" ve "motosiklet hırsızlığı" suçlarında yüzde 50 civarında düşüşlerin söz konusu olduğunu aktaran Gül, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanma oranlarındaki başarılarının artarak devam ettiğini bildirdi.

42 MİLYAR 470 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Gül, 2025'in ilk 8 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 11 bin 730 olduğunu, tutuklama sayısının yüzde 145 artışla 1890 olduğunu kaydetti.

İlk 8 ayda suç çetelerine karşı operasyon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttığını, yakalanan şüphelinin 1237 olduğunu kaydeden Vali Gül, 42 milyar 470 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu, 2024'ün aynı dönemine göre kurşunlama olaylarının yüzde 45 azaldığını anlattı.

Operasyon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttığını belirten Gül, "Vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehdit eden ve merdiven altı üretimle ölüme davetiye çıkaran 308 bin litre sahte ve kaçak alkole el konuldu. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 1,5 milyar liradan fazla vergi kaybı önlendi. Suç ve terör örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

"Kararlılıkla mücadele ettiğimiz bu alanda uyuşturucu imal edenlere ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırdık. Aynı zamanda ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 124 arttı, yakalanan kenevir miktarı ise 3,5 katına çıktı. Mücadelemizi sadece arz cephesiyle sınırlı tutmuyor, uyuşturucuya giden yolları en başından kesmek için de çalışıyoruz. Taleple mücadele cephesinde toplumsal kalkınmamızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı, geçen yıla oranla 2 katını aştı."

"MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLERİN TRAFİĞE KAPALI ALANLARA GİRİŞ YAPMASINA KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEMELİ"

"Siber Vatan" olarak adlandırılan dijital alanda, terör propagandası ve finansmanından yasa dışı bahse, çevrim içi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına kadar her türlü suç ve suçluya karşı 7 gün 24 saat operasyonların sürdüğünü belirten Gül, rakamlara bakıldığında siber suç ve suçlularla mücadelede her ay başarının arttığını duyurdu.

Gelecek hafta okulların açılmasıyla trafikteki yoğunluğun daha da artacağını ifade eden Gül, bu sebeple akıcı ve güvenli ulaşımın sağlanması, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Gül, bu sebeple ek tedbirler aldıklarını, İstanbul'un her noktasında denetim ve önlemleri artırdıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bütün gayemiz, her bir evladımızın evinden okuluna, okulundan evine, vatandaşlarımızın evinden işine, işinden evine güvenle gidip gelmesini sağlamak. Motosiklet ve motorlu bisikletler, ulaşımı kolaylaştırması ve ekonomik avantajlarından dolayı gün geçtikçe trafikte daha fazla yer alıyor. Bu durum, park yeri sorunlarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yaya ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple motosiklet ve motorlu bisikletler için belediyelerimizce trafik akışını etkilemeyecek şekilde park alanlarının belirlenmesini istedik. Bu araçların kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara giriş yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi kararlarını aldık. Bu vesileyle özellikle motosiklet sürücülerinden her zaman kasklarını takmalarını, hız sınırına, takip mesafelerine ve aldığımız kararlara uymalarını rica ediyorum."



Son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde, yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park edenlerin sayısının arttığına şahit olduklarını aktaran Gül, bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını ve vatandaşların sahillerden yararlanma haklarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Gül, "İlimizde karavan park yeri olabilecek alanları belediyelerimizin tespit etmelerini ve bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce tamamlamalarını istedik. Belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavan park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi kararını aldık." diye konuştu.

"YANGINDAN ZARAR GÖREN ORMANLIK ALANLARI 11 KASIM'DA AĞAÇLANDIRACAĞIZ"

Yaz mevsiminde kuraklığı ve sıcaklığı çok fazla hissettiklerini dile getiren Vali Gül, yaz mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen ülkenin dört bir yanından yangın haberlerinin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Gül, yapılan soruşturmalar ve araştırmaların bu yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"Yangın riskini en aza indirmek, ormanlık alanlarımızı korumak için 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişi ve buralarda ateş yakmayı yasaklamıştık. Ayrıca, karadan ve havadan denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Alınan tüm önlemlere rağmen bu yıl çıkan 71 orman yangınında 216 hektar ormanlık alan zarar gördü. Önceki yıllarda yangından zarar gören ormanlık alanların tamamını nasıl ağaçlandırdıysak bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım'da, Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah hep birlikte ağaçlandıracağız. Orman yangını riskinin halen devam ettiği bu dönemde bütün vatandaşlarımızdan istirhamım, lütfen alınan kararlara uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım."

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.