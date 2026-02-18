İstanbul'da suç örgütlerine darbe: Adreslerden cephanelik çıktı

Belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 202 şüpheliyi yakalarken, adreslerdeki aramalarda, 404 tabanca, uzun namlulu silah, 336 mermi, 1363 silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek ele geçirildi, 3 silah atölyesi ortaya çıkarıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen silahlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce⬇️— Selami YILDIZ (@selamiyldz3310) February 18, 2026
▪️ Silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan,
▪️ Tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda,
�� 404 adet Tabanca,
�� 3 adet İllegal Silah Atölyesi,
