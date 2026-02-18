İSTANBUL 9°C / 2°C
  • İstanbul'da suç örgütlerine darbe: Adreslerden cephanelik çıktı
Güncel

İstanbul'da suç örgütlerine darbe: Adreslerden cephanelik çıktı

İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 128 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen yüzlerce silah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 12:41
İstanbul'da suç örgütlerine darbe: Adreslerden cephanelik çıktı
Belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 202 şüpheliyi yakalarken, adreslerdeki aramalarda, ⁠404 tabanca, uzun namlulu silah, 336 mermi, 1363 silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek ele geçirildi, 3 silah atölyesi ortaya çıkarıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

