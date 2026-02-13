İstanbul'da suç örgütlerine eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, liderliğini M.Y. isimli şahsın yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütünün; "Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek", "Kurulan Örgüte Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Suça Azmettirme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Tehdit", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarını işledikleri belirlendi.

Yürütülen çalışmalarının ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.