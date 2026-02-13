İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

İstanbul'da suç örgütlerine eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin ise halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

IHA13 Şubat 2026 Cuma 11:19
İstanbul'da suç örgütlerine eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, liderliğini M.Y. isimli şahsın yaptığı tespit edilen silahlı suç örgütünün; "Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek", "Kurulan Örgüte Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Suça Azmettirme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Tehdit", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarını işledikleri belirlendi.

Yürütülen çalışmalarının ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.

