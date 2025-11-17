İSTANBUL 20°C / 16°C
Güncel

İstanbul'da suç örgütü operasyonu:14 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını İbrahim Karaduman'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonu:14 gözaltı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, müşteki C.A'nın iddialarına ilişkin, elebaşılığı Karaduman'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan tespitler sonucunda Karaduman'ın ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilere ait dijital materyallere ve soruşturmaya konu evraka el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "örgütlü tefecilik", "yağma", "tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına konu olan mal varlıklarına el konulduğuna dikkati çekilerek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

