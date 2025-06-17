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İstanbul'da suç örgütüne darbe: 11 kanlı eylem 59 şüpheli

Firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 59 şüpheliden 22 kişi gözaltına alındı. Örgütün, çalıntı araçlarla kasten öldürme ve el bombalı saldırılar da dahil olmak üzere 11 suça karıştığı tespit edildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 23:40 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütüne darbe: 11 kanlı eylem 59 şüpheli
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 59 şüphelinin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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