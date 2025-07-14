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  • İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 89 kişi yakalandı
Güncel

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 89 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 89 kişi yakalandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve motosiklet hırsızlığı" başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste arama yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini, operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini vurguladı.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
  • operasyon

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