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İstanbul'da suça sıfır tolerans... Emniyet Müdürü Yıldız'dan ''güven'' mesajı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye ve Esenyurt'ta geniş kapsamlı asayiş ve narkotik uygulamasını yerinde denetledi. yıldız, huzur uygulamalarının kent genelinde gece-gündüz 7/24 aralıksız süreceğini belirterek 'Suç ve suçlunun karşısındayız' dedi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
İstanbul'da suça sıfır tolerans... Emniyet Müdürü Yıldız'dan ''güven'' mesajı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacıyla il genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Havacılık, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Deniz Liman şube müdürlükleri ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için ilk olarak Ümraniye Dudullu Meydanı'ndaki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur." anlayışıyla, huzur uygulamasının bu akşam 39 ilçede deniz ve hava unsurlarının desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Uygulamaların İstanbul'un dört bir yanında gece-gündüz demeden sürdüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın can ve mal emniyeti için sürdürdüğümüz bu uygulamalar, suç ve suçluyla mücadelede kararlılığımızın bir göstergesidir. İstanbul halkı hiç şüphe etmesin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gece-gündüz, 7 gün 24 saat suç ve suçlunun karşısındayız. İstanbul halkının desteği bizim için önemli. Fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

Selami Yıldız, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki bazı vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

Yıldız, daha sonra Esenyurt'taki denetim noktasına geçerek çalışmaları yerinde izledi.

Denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, halkın güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Selami Yıldız, gazeteciler ve noktada görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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