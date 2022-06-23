İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3585
  • EURO
    18,3603
  • ALTIN
    1023.58
  • BIST100
    2574.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

DHA23 Haziran 2022 Perşembe 08:44 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.