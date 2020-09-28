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  • İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı
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İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı

İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip zorla dilendirdikleri öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda Suriye uyruklu 24 zanlı yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:19
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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah 05.00 sıralarında Sultangazi'de 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 24 şüpheli yakalanırken 68 mağdur çocuk kurtarıldı.

Zanlıların, çocukları ailelerinden "kiralayarak" Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri, bazı adreslerde zorla tutarak kent genelinde dilendirdikleri belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada 250 bin lira, 100 dolar, 228,500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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