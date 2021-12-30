İstanbul'da sürücülere denetim

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:20

Kent genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, TEM Şube, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama gerçekleştirdi.

Fatih'teki Millet Caddesi'nde ekipler, durdurdukları araçlarda arama ve belge kontrolü yaptı.

Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.