İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4854
  • EURO
    21,5387
  • ALTIN
    1263.84
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek
Güncel

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor.' dedi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek
ABONE OL

Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafça da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.