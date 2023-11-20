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Güncel

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Fatih ve Eminönü İskele Meydan'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Polisler, taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini, emniyet kemeri takıp takmadıklarını ve taksimetre açıp açmadıklarını kontrol etti.

Emniyet kemerini polisi görünce takan sürücülerle, kemeri göstermelik boynundan geçiren ve acil işi olduğu için takmayı unuttuğunu söyleyenler dikkatlerden kaçmadı.

Kontrollerde, emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 7 sürücüye toplamda 3 bin 52, 5 sürücüye araç kullanırken telefonla konuşmaktan 4 bin 755 lira, trafik levhalarına uymayan 4 sürücüye ise 1744 lira ceza kesildi.
Ekipler, yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turistleri seçip seçmediğini kontrol etti.

  • taksi denetimi
  • emniyet kemeri
  • kurallara uymayan sürücüler

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