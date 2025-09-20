İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da taksici cinayeti! Taşıdığı yolcu öldürdü
Güncel

İstanbul'da taksici cinayeti! Taşıdığı yolcu öldürdü

Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
İstanbul'da taksici cinayeti! Taşıdığı yolcu öldürdü
ABONE OL

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.