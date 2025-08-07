İSTANBUL 30°C / 24°C
İstanbul'da taksici dehşeti! Geçiş tartışması yumrukla bitti

İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kızla tartışan ticari taksi sürücüsü, genç kıza yumruk atarak bayılttı. Saldırgan sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA7 Ağustos 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kız kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlar çeşme mahallesi yaşandı. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza taksi sürücüsü yol vermedi. Duruma sinirlenen kız taksinin önünü kesip fotoğrafını çekti.

Daha sonra tartışan ikili tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücü kıza araç içinden yumruk attı. Vurmanın sonucunda kız bayıldı. 34 TAN 59 plakalı aracın sürücüsü Arda P olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar kızı hastaneye kaldırdı. Kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • ticari taksi sürücüsü
  • genç kıza saldırı
  • yol karşıdan karşıya geçme

