Güncel

İstanbul'da takside hırsızlık alarmı! Mahalle sakinleri şahsı kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs park halindeki takside hırsızlık girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların şahsı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 14:42
Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, park halindeki bir takside hırsızlık girişiminde bulundu. Durumun çevredekiler tarafından fark edildiğin gören şahıs, olay yerinden kaçtı. Mahalledeki vatandaşların şahsı yakalamak için peşine düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, şahsın taksinin kapısını açma çalıştığı ve çevredekiler tarafından fark edilerek kovalandığı anlar yer aldı.

  • cep telefonu kamerası
  • kovalama görüntüsü
  • esenyurt

