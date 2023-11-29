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  • İstanbul'da tanker karaya oturmuştu: 11 kişilik mürettebat kurtarıldı
Güncel

İstanbul'da tanker karaya oturmuştu: 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 03:38 - Güncelleme:
İstanbul'da tanker karaya oturmuştu: 11 kişilik mürettebat kurtarıldı
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İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

  • rüzgar etkisi
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