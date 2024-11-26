İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait tarihi eser bulundurarak bunları el altından satan kişiler takibe alındı. Ekipler, Fatih'te şüphelilere ait 3 ayrı adres tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, sözkonusu adreslere operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Fatih'te şüphelilere ait 3 ayrı adres tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, sözkonusu adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MÜHÜR, SİLAHLAR, YAZMA KİTAPLAR, MİNYATÜRLER

Adreslerde yapılan aramalarda 150 adet Yunan İmparatorluk, Roma İmparatorluğu ile XVII.-XVIII.-XIX. yüzyıl klasik ve Batılılaşma dönemi Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu. 334 adet Hristiyanlık (Ortodoks - Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda İkona grubu, 63 adet XVII.-XVIII.-XIX.-XX. yüzyıla ait olduğu düşünülen, halkın sosyal heyetini yansıtan, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere; koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, deri, bez, papirus, parşömen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet Geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik imal edilen taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı İmparatorluk kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan Fildişi olabileceği değerlendirilen objeler ele geçirildi.

HZ. İSA VE HZ. MERYEM FİGÜRLÜ TARİHİ KAPILAR

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında İbranice yazılı bir büyü kitabı ile 500 yıllık oldukları değerlendirilen üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem figürleri bulunan kapılar dikkat çekti. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.