İstanbul'da tarihi mekanlardaki kurum ve kuruluşlar farklı noktalara taşınacak

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstanbul'daki kamu birimlerinin genel işleyişinin değerlendirildiği toplantıda, yılın ikinci 6 ayında yürütülmesi planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulup muhtemel sorunlara karşı çözüm önerileri ele alındı.

"YATIRIMLAR TASARRUF TEDBİRLERİNE RİAYET EDİLEREK PLANLANIYOR"

Son 1 yıldır tasarruf tedbirlerinin en üst seviyede olduğunu ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Yatırımlar, tasarruf tedbirlerine riayet edilerek önceliklendiriliyor, planlanıyor. Burada yapmamız gereken yatırım programında olan işlerin hızlı bir şekilde ihale edilmesi. Özellikle de bütçesi olan parasal harcamaların yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması. Zaten kısıtlı olan yatırımlarda harcamalar düşük kalır, yeterli derecede kullanılmazsa kamu kaynaklarının etkili ve yeterli kullanılmadığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

AFETLERE HAZIRLIK

İdari binaların depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerekliliğini ifade eden Gül, "Bir deprem riskimiz var, biliyorsunuz. 10 saniye sonra mı olur 10 yıl sonra mı olur 100 yıl sonra mı olur, bunu Allah bilir. Ama bize düşen başta kendi binalarımız olmak üzere şehri olabildiğince afetlere hazırlıklı hale getirmemiz. O açıdan AFAD Müdürlüğü'nün zaman zaman sizlere yazdığı ve bildirdiği konuları rutin yazı olarak değerlendirmeyin. Bunların gereğini yerine getirmemiz gerekiyor ve afetlere hazırlıklı bir şekilde beklememiz gerekiyor. Hamdolsun hiçbir riskli okulumuzda eğitim öğretim devam etmiyor. Buna idari binalarımızda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

KURUM VE KURULUŞLAR TAŞINACAK

Vali Gül, "Sur içi başta olmak üzere tarihi mekanlardaki idari binalarımızda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarımızı olabildiğince farklı mekanlara taşıyacağız. Amacımız şu, Sultanahmet'te o tarihi dokuyu yormadan ve zarar vermeden kültür ve sanatla ilgili bir atılım yapmamız. Burada birkaç kurumun taşınma süreci, birkaç kurumun farklı binalara gitme süreci başladı. Diğerleri de peyderpey olacak" ifadelerini kullandı.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf tedbirlerinin kamu vicdanında karşılık bulduğunu söyleyen Gül, "Tasarruf tedbirleri milletimizin çok önemsediği ve gerçekten de kamu vicdanında yer bulan çalışmalar. Bu açıdan harcadığımız 1 lira harcadığımız 1 kuruş kendi paramızdan daha önem atfederek vatanda baktığında 'biz sıkıntı çekerken kamu kurum ve kuruluşları şu gereksiz harcamayı yaptı' demeyeceği fotoğraflar vermemiz lazım. O şekilde davranmamız lazım" dedi.