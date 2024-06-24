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İstanbul'da tatil sonrası yoğun trafik

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

DHA24 Haziran 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
İstanbul'da tatil sonrası yoğun trafik
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İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu oranı yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

Maltepe D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 08.20'de yüzde 51 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu Bostancı Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu, saat 08..50 itibariyle trafik yoğunluğu oranı yüzde 45 olarak ölçüldü.

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